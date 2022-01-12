В Якутии идет фестиваль патриотической песни к 100-летию Федора Попова

5 февраля 2022 г. в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина пройдет молодежный фестиваль патриотической песни «День Героя», приуроченного к 100-летию Федора Попова.

5 февраля состоится гала-концерт финалистов молодежного фестиваля патриотической песни «День Героя». В отборочном туре приняли участие более 400 конкурсантов со всей республики.

Целью фестиваля является популяризация военно-патриотической песни, всероссийской памятной даты – Дня Героев России и 100-летия первого из якутского народа Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова среди школьников и молодежи Якутска и Республики Саха (Якутия).

Проект фестиваля является победителем конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив-2021. Его реализация способствует выявлению и поддержке талантливых участников, а также формированию социокультурной молодежной среды, дающей возможность творческой самореализации, общения и качественного досуга.

Проект основывается на опыте проведения вокального конкурса патриотической песни «День Героя», который проводился с 2016 г. в Городском доме культуры им. Ю.А. Гагарина среди любительских коллективов и солистов, и является его продолжением с выходом на более высокий профессиональный уровень. Молодежный фестиваль «День Героя» – системный культурологический проект, планируется его ежегодное проведение на базе Центра культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина с привлечением партнеров из сферы культуры и искусства.

Партнерами конкурса выступили: Управление культуры и духовного развития Окружной администрации г. Якутска; АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, Арктический государственный институт культуры и искусств; Окружной центр народного творчества, Национальный центр аудиовизуального наследия народов РС (Я) им. И.С. Жараева, Детская школа искусств № 2, Батаринский наслег Мегино-Кангаласского улуса РС (Я) и другие.