07.06.2022
21:21
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Якутия

Как проводят эксперимент по вызыванию дождей

По поручению президента Владимира Путина в Якутии продолжается эксперимент по вызыванию осадков с помощью самолетов-зондировщиков.
Зондировщики усиливают осадки на определенной территории и работают там, где может установиться высокий класс пожароопасности. Свои летные часы в Якутии уже отработал Як-42Д, сейчас основную вахту несет Ан-30М. В отличии от самолета Як-42Д, технические характеристики Ан-30М позволяют совершать посадку не только на бетонную, но и на грунтовую взлетно-посадочную полосу. Поэтому его планируют задействовать как в центральных районах, так и в арктических.
6 июня самолет Ан-30М работал в Олекминском и Сунтарском районах, где установлен третий класс пожароопасности леса. тгк #объясняемреспублика_саха

Источник: тгк #объясняемреспублика_саха

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