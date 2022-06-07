Как проводят эксперимент по вызыванию дождей

По поручению президента Владимира Путина в Якутии продолжается эксперимент по вызыванию осадков с помощью самолетов-зондировщиков.

Зондировщики усиливают осадки на определенной территории и работают там, где может установиться высокий класс пожароопасности. Свои летные часы в Якутии уже отработал Як-42Д, сейчас основную вахту несет Ан-30М. В отличии от самолета Як-42Д, технические характеристики Ан-30М позволяют совершать посадку не только на бетонную, но и на грунтовую взлетно-посадочную полосу. Поэтому его планируют задействовать как в центральных районах, так и в арктических.

6 июня самолет Ан-30М работал в Олекминском и Сунтарском районах, где установлен третий класс пожароопасности леса. тгк #объясняемреспублика_саха