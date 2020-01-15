В Якутии и.о. главы посёлка привлечена к административной ответственности
По результатам проверки прокуратуры Ленского района и.о. главы МО «Поселок Витим» привлечена к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений.
Прокуратура Ленского района провела проверку по обращению первого заместителя руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью о неполучении ответов на обращения, адресованные в администрацию МО «Поселок Витим».
Установлено, что общество неоднократно обращалось в администрацию муниципального образования с письменными обращениями по вопросам предоставления и использования земельных участков.
Однако в нарушение требований законодательства о порядке рассмотрения обращений должностными лицами администрации поселка полное и объективное рассмотрение обращений не обеспечено, ответы на них в установленный законом срок обществу не даны.
По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес и.о. главы МО «Поселок Витим» представление, а также возбудила в отношении неё дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений).
Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, в том числе должностное лицо постановлением суда привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 000 рублей.
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