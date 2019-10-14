В Якутии хотят внедрить новую систему утилизации ТКО

Сегодня, 14 октября, под председательством Айсена Николаева проведено очередное заседание Экологического совета при Главе Республики Саха (Якутия). Заседание совпало с профессиональным праздником работников заповедников и национальных парков России.

В своей вступительной речи Айсен Николаев отметил, что в стране сложилась хорошая традиция – ежегодно 14 октября поздравлять работников заповедного дела.

«Наша республика — лидер в стране по площади особо охраняемых территорий. Во многом благодаря этому нам удалось сохранить первозданную чистоту ландшафтов, многообразие флоры и фауны Севера и Арктики. Якутия участвует в таких глобальных проектах, как сохранение популяций белых медведей, стерхов, лесного бизона. И сегодня, эта знаменательная дата призвана еще раз обратить внимание на наше национальное достояние – уникальную природу родного края, и поблагодарить тех людей, у которых забота о природе стало делом жизни», — сказал Глава республики.

Далее участники Экологического совета по повестке приступили к обсуждению вопроса внедрения на территории республики новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Было отмечено, что с 1 января 2019 года вся страна, в том числе и Якутия, перешла на новую систему обращения с ТКО, центральным звеном которой стало введение института региональных операторов, отвечающих за сбор, транспортировку, утилизацию и захоронение твердых коммунальных отходов.

Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Дмитрий Садовников, в Якутии по итогам конкурсов были определены пять региональных операторов, которые ведут свою деятельность в центральной, центрально-восточной, южной, западной и арктической зоне. Среди основных сложностей реализации мусорной реформы министр назвал отсутствие современной инфраструктуры обращения с отходами, площадок накопления отходов, низкие показатели заключения договоров региональных операторов с юридическими лицами и как следствие, низкую собираемость платежей.

При этом Дмитрий Садовников отметил, что с января по июль 2019 года собираемость платежей региональных операторов за вывоз ТКО в разрезе районов улучшается. Неплохие показатели собираемости платежей показывают региональные операторы, работающие в южной, центральной и западной зонах республики.

Согласно Указу Президента Российской Федерации в рамках национального проекта «Экология» реализуется федеральная программа обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, к 2024 году в стране доля обрабатываемого мусора должна увеличиться с 12% до 60%, а доля перерабатываемого мусора – до 36%.

В республике такой региональный проект уже сформирован и сейчас идет разработка проектов по строительству в городах Якутск, Мирный, Вилюйск, Нюрба и в поселке Нижний Бестях объектов обработки и размещения твердых бытовых отходов.

Айсен Николаев подчеркнул, что для эффективного внедрения на территории Якутии новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами между региональными операторами и органами местного самоуправления необходимо наладить скоординированные и слаженные действия. Органы местного самоуправления должны проводить информационно-разъяснительную работу с населением, контролировать заключение договоров на вывоз твердых коммунальных отходов учреждениями, финансируемыми из местного бюджета, создание и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов.