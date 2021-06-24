В Якутии хотят создать Всемирный центр мамонта

В недрах республики сосредоточено более 70% мировых запасов мамонтовой фауны. В разные годы поднимались вопросы создания мирового центра по изучению мамонтовой фауны. В 2018 году указом главы Якутии Айсена Николаева была утверждена Концепция развития сбора, изучения, использования, переработки и реализации палеонтологических материалов мамонтовой фауны.

«Якутия имеет возможность стать лидером по изучению мамонтовой фауны при условии создания инфраструктурного объекта. Одним из важных направлений работы по созданию НОЦ «Север» является создание Всемирного центра мамонта», — подчеркнул вице-премьер Якутии Сергей Местников.

По его словам, проект получил поддержку научного сообщества республики, ученых Российской академии наук.

Министр науки и образования Михаил Сивцев сообщил, что создание Всемирного центра мамонта включено в Единый план мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Данный документ был утвержден Распоряжением Правительства РФ от 15 апреля 2021 года.

Президент Академии наук Якутии Василий Филиппов отметил, что Якутия славится находками ископаемых представителей мамонтовой фауны. Особые природно-климатические условия позволяют находить уникальные палеонтологические объекты. За последние 15 лет найдены голова Юкагирского мамонта, мамонтенок Юка, колымский носорог, носорожек Саша, абыйские львята и другие.

Основными направлениями работы Всемирного центра мамонта должны стать сохранение уникальных палеонтологических объектов, в том числе в замороженном состоянии, с перспективой изучения биологических материалов с помощью технологий будущего. Проведение научно-исследовательских работ мирового уровня в области изучения мамонтовой фауны, экспонирование палеонтологических коллекций, реализация научных и образовательных мероприятий. Другая ключевая задача – международное сотрудничество с ведущими научными и образовательными организациями.

В планах создание криохранилища, научно-лабораторного корпуса, музейно-экспозиционного корпуса, НИП «Парк ледникового периода, станции мониторинга. Также будет уделено внимание подготовке кадров, стажировке специалистов в научных центрах России и других стран.

По итогам совещания вице-премьер поручил начать работу по выбору земельного участка, разработку проектно-сметной документации, дорожной карты, а также провести архитектурный конкурс на лучший проект здания Всемирного центра мамонта. Он также обратил внимание на то, что согласно распоряжению правительства РФ, работа должна вестись совместно с минвостокразвития России.