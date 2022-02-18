В Якутии хотят расширить промышленное рыбоводство

В Якутии изучат перспективы развития товарного рыбоводства

В Якутии проведут научные и ресурсные исследования для оценки состояния рыбных запасов и изучения перспектив товарного рыбоводства. Вопросы развития рыбохозяйственного комплекса рассмотрел премьер республики Андрей Тарасенко и представители профильных федеральных и республиканских ведомств и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«При правильной работе можно расширить перечень объектов лова и рассчитывать на увеличение объёмов, выделяемых республике для промышленного освоения. Но сдерживающим фактором является недостаток ресурсных исследований рек, в частности, Колымы, озёр и тем более морей – Восточно-Сибирского и Лаптевых. Нет полного понимания динамики рыбных ресурсов в республике», – отметил премьер.

Андрей Тарасенко поручил Минэкологии региона начать работу по возобновлению исследований ресурсной базы с целью расширения промышленного рыболовства. В ближайшее время вопросы проведения исследований ВНИРО и строительства рыбоводных мощностей будут рассмотрены на межведомственной рабочей группе Правительства Якутии и Росрыболовства.

Что касается государственной поддержки отрасли, рыболовецким хозяйствам предоставляется субсидия по ставке чир, омуль, муксун – 20 рублей за 1 кг, ряпушка, сиг, пелядь – 30 рублей за 1 кг рыбы сданной заготовительной организации.

Предоставленные хозяйствам субсидии частично покрывают затраты на основные нужды рыбохозяйств. Республика также возмещает часть затрат на приобретение кормов, биодобавок, оборудования. В 2022 году на развитие рыбохозяйственного комплекса в госбюджете республики предусмотрено порядка 59 млн рублей.

При этом, как отметил премьер, необходимо наладить связь между рыболовами и заготовителями. «У Якутии должна быть вся цепочка – от воспроизводства до сбыта продукции. Пока же для самих жителей республики нет того ассортимента рыбной продукции по доступным ценам», – сказал премьер.