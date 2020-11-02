В Якутии хотят провести Международный фестиваль по выплавке металла

30 октября состоялась Республиканская онлайн научно-практическая конференция, посвященная 100-летию выдающегося мастера-изготовителя хомусов, заслуженного работника культуры ЯАССР Ивана Захарова–Кылыадьы Уус. По итогам предложено провести Международный фестиваль по выплавке металла к 105-летию мастера.

В резолюцию конференции, адресованную инстанциям, включены такие пункты, как: увековечивание имени И. Ф. Захарова – Кылыадьы Уус присвоением его имени одной из улиц г. Вилюйска, проведение Международного фестиваля по выплавке металла к 105-летию И. Ф. Захарова в 2025 г., разработка единой образовательной программы для учебных заведений республики, материальная поддержка мастеров-изготовителей хомуса и другие пункты. По итогам конференции будет опубликован электронный сборник материалов.

Всего было рассмотрено 42 доклада, из них четыре пленарных, 20 очных и 18 заочных в секциях: «Жизнь и творческий путь И. Ф. Захарова – Кылыадьы Уус»; «Хомус в контексте исторического и культурного процессов»; «Традиционный опыт и новаторские разработки в процессе технологического изготовления хомуса»; «Хомус как объект образовательного процесса и искусства».

В работе конференции приняли участие ведущие специалисты из разных отраслей: мастера-изготовители хомуса, в том числе ученики И. Ф. Захарова – Кылыадьы Уус, ученые-исследователи, преподаватели вузов и ссузов, руководители и работники в области культуры и образования, педагоги доп. образования (хомусное исполнительство), студенты и ученики средних школ. Были представители: г. Якутск, г. Мирный, Вилюйского, Мегино-Кангаласского, Сунтарского, Нюрбинского, Горного, Кобяйского, Усть-Алданского, Намского, Амгинского, Усть-Майского, Таттинского и Ленского улусов.

На открытии конференции памятными нагрудными знаками в честь 100-летнего юбилея И.Ф. Захарова были награждены его ученики и деятели, внесшие вклад в сохранение его наследия:

Гоголев Николай Ильич — Бычаа Уус, мастер народных художественных промыслов РС(Я), мастер международного класса по изготовлению хомуса, ученик И. Ф. Захарова (г. Вилюйск);

мастер народных художественных промыслов РС(Я), мастер международного класса по изготовлению хомуса, ученик И. Ф. Захарова (г. Вилюйск); Павлов Иван Тимофеевич – Утум Уус, народный мастер РС(Я), мастер международного класса по изготовлению хомуса (Вилюйский улус);

народный мастер РС(Я), мастер международного класса по изготовлению хомуса (Вилюйский улус); Васильев Степан Степанович, народный мастер Вилюйского улуса, ученик И. Ф. Захарова – Кылыадьы Уус (г. Вилюйск);

народный мастер Вилюйского улуса, ученик И. Ф. Захарова – Кылыадьы Уус (г. Вилюйск); Киренский Артем Алексеевич, народный мастер РС(Я), ученик И. Ф. Захарова-Кылыадьы Уус (Кобяйский улус);

народный мастер РС(Я), ученик И. Ф. Захарова-Кылыадьы Уус (Кобяйский улус); Евсеева Августина Платоновна, заслуженный работник культуры РС(Я), специалист Центра досуга «Алгыс» (г. Вилюйск).

Учредителями и организаторами конференции выступили Министерство культуры и духовного развития РС(Я), Музей и Центр хомуса народов мира, Районный Центр культурного развития и народного творчества Вилюйского улуса, Дом хомуса им. И. Ф Захарова – Кылыадьы Уус при Вилюйском краеведческом музее им. П. Х. Староватова.

Конференция проведена согласно приказу Министерства культуры и духовного развития РС(Я) №63 от 07.02.2020 г. «О 100-летии Ивана Федоровича Захарова – Кылыадьы Уус» с целью увековечивания имени И. Ф. Захарова – Кылыадьы Уус, его вклада в дело развития якутского хомуса, изучения истории традиций якутского хомуса, поиска новых путей его развития, популяризации научных знаний и развития научно-исследовательской, кузнечной и творческой деятельности, повышения интереса научной общественности к традиционному якутскому инструменту – хомус.