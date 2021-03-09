В Якутии хотят продлить ограничительные меры из-за коронавируса

В Якутии планируют продолжать соблюдение всех ограничительных мер, включая проведение дезинфицирующих мероприятий, а также соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

Глава Якутии Айсен Николаев 9 марта провёл очередное совещание Республиканского оперштаба, на котором подчеркнул, что, несмотря на сокращение количества тяжёлых больных, летальные случаи всё же продолжаются. Поэтому соблюдение всех ограничительных мер необходимо продолжить, учитывая, что с потеплением начинается сезон ОРВИ и гриппа.

По вакцинации населения Якутия показывает неплохие темпы, особенно активно вакцинация проводится в районах республики. По городу Якутску в праздничные дни прививочная кампания чуть-чуть ослабла, но сейчас работа в этом направлении усиливается, в том числе и по записи населения через портал госуслуг. Ориентировочно после 16 марта в Якутию ожидается поступление ещё около 14 тысяч доз вакцины. Об этом сообщила вице-премьер правительства Якутии, заместитель руководителя Республиканского оперштаба Ольга Балабкина.

Она отметила, что на 9 марта 2021 года за весь период на территории республики зарегистрировано свыше 32 тысяч случаев заболевания COVID-19, из которых 95,8% заболевших выздоровели. За прошедшие сутки в Якутии выявлено 37 случаев коронавирусной инфекции, в том числе по городу Якутску – 27. При появлении новых случаев заболевания в районах республики местными оперативными штабами принимаются все меры.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РС (Я) Маргарита Игнатьева сообщила, что за прошлую неделю в республике зарегистрировано почти 7,5 тысяч случаев ОРВИ, что выше недельного эпидпорога по республике на 18,4%. Превышение эпидпорога наблюдается среди детских возрастных групп с 3 до 6 лет и среди школьников от 7 до 14 лет.

Она отметила, что в Алданском, Анабарском, Ленском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Оймяконском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Усть-Янском, Хангаласском районах регистрируется рост заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей. По городу Якутску заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 14%, в основном прирост идёт среди школьников от 7 до 14 лет. Для стабилизации эпидситуации по ОРВИ необходимо во всех школах и детских садах проводить качественную дезинфекцию, проветривание помещений, термометрию, утренний фильтр и использование санитайзеров.

Что касается коронавирусной инфекции, то за прошлую неделю лабораториями республики проведено 10 249 анализов и процент положительных проб составил – 3,2%.

«Это говорит о том, что в целом мы идём на снижение. Но с учётом сезонного роста ОРВИ, считаю, необходимым дальнейшее соблюдение ограничительных мер», – отметила Маргарита Игнатьева.

Соответствующие предложения главный санитарный врач республики внесёт на рассмотрение главы Якутии уже в ближайшие дни.