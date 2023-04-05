05.04.2023
21:01
82
Якутия
В Якутии холостые и разведенные мужчины более несчастны, чем женщины — соцопрос
Чаще всего чувствуют себя несчастливыми холостые, разведенные и вдовые мужчины. Женщины же легче переносят отсутствие брачного партнера. Отсюда напрашивается вывод: мужчины больше, чем женщины, нуждаются в семье. Без семьи мужчины чахнут и рано умирают — доказывают цифры статистики, сообщает тгк @open_sociology
Фото: тгк @open_sociology
Источник: тгк @open_sociology
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