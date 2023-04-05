В Якутии холостые и разведенные мужчины более несчастны, чем женщины — соцопрос

Чаще всего чувствуют себя несчастливыми холостые, разведенные и вдовые мужчины. Женщины же легче переносят отсутствие брачного партнера. Отсюда напрашивается вывод: мужчины больше, чем женщины, нуждаются в семье. Без семьи мужчины чахнут и рано умирают — доказывают цифры статистики, сообщает тгк @open_sociology

Фото: тгк @open_sociology Источник: тгк @open_sociology

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх