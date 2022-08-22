В Якутии хищная птица залетела в курятник и съела курицу

Хищная птица залетела в курятник, задушила и съела одну курицу — передает телеграм-канал ОХОТА И РЫБАЛКА В ЯКУТИИ.

«Второй день там сидит. Теперь не можем прогнать, даже палкой. Что это за птица?», — озадачены жители Якутска.

Теперь это его курятник.