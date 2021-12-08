В Якутии грянули экстремальные морозы — самое время для закаливания!

По данным Якутского гидрометцентра, по состоянию на 09:00 (03:00 мск) в административном центре Оймяконского района Усть-Нере температура составила минус 55 градусов, в селе Оймякон — минус 59 градусов, сообщает ЯСИА. Еще в нескольких пунктах зафиксировано ниже 50 градусов: в Верхоянске — минус 51, в Усть-Моме и Ытык-Кюеле — минус 50. В Якутске 8 декабря днем прогнозируют минус 34-36, ветер восточный 1-4 м/с.

Все школьники Оймяконского района в Якутии отправлены на дистанционное обучение, в населенных пунктах температура варьируется от минус 55 градусов Цельсия и ниже. Об этом сообщили в среду в управлении образования Оймяконского района.

На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии — Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов. Село Оймякон входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. Верхоянск является одним из самых холодных мест на Земле и самым холодным городом в мире.



Но экстремальные морозы не пугают якутян. В соцсетях распространяют видео с забавами якутского моржа. @doctor_nikolaii пишет: «Минус 45 — самое время выйти на улицу для закаливающих процедур».



