26.06.2020
10:48
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Происшествия

В Якутии грузовик «упал» на дом

В Горном районе Якутии работник предприятия угнал грузовик и опрокинулся. Водительского удостоверения он не имеет.

26 июня в 05:10 на ул. С. Коврова с. Бердигестях 24-летний молодой человек, управляя автомашиной НЕФАЗ, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В момент аварии водитель был один, с переломом ноги он был госпитализирован в местную больницу. Права управления на транспорт молодой человек не имеет, зато имел очевидные признаки опьянения.  у нарушителя произведен забор крови на наличие в организме алкоголя и наркотических средств.

Кроме того, выяснилось, что нарушитель совершил угон с территории предприятия, где работает в должности рабочего. Водительского удостоверения он не имеет.

Проводится проверка.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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