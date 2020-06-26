В Якутии грузовик «упал» на дом

В Горном районе Якутии работник предприятия угнал грузовик и опрокинулся. Водительского удостоверения он не имеет.

26 июня в 05:10 на ул. С. Коврова с. Бердигестях 24-летний молодой человек, управляя автомашиной НЕФАЗ, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В момент аварии водитель был один, с переломом ноги он был госпитализирован в местную больницу. Права управления на транспорт молодой человек не имеет, зато имел очевидные признаки опьянения. у нарушителя произведен забор крови на наличие в организме алкоголя и наркотических средств.

Кроме того, выяснилось, что нарушитель совершил угон с территории предприятия, где работает в должности рабочего. Водительского удостоверения он не имеет.

Проводится проверка.