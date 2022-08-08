В Якутии грозовая активность вызывает новые пожары на удаленных территориях

Из-за активной грозовой активности, в отдельные дни вызывающей более 20 новых очагов, тяжелая борьба с лесными пожарами в Якутии идет почти 2 месяца. Сейчас ежедневное количество новых лесных пожаров из-за гроз в регионе снизилось. За три дня (4,5,6 августа) в республике возникло 7 грозовых лесных пожаров. Все возгорания — на крайне удаленных от населенных пунктов территориях. Но 5 августа на глазах работников аэропорта в городе Олекминск в южной части Якутии молния прожгла дыру в покрытии взлетной полосы.

Помощь Якутии в тушении лесных пожаров продолжают оказывать 636 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 5 регионов Сибири и Дальнего Востока (Авиалесоохрана Бурятии, Красноярского, Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев).

Парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны продолжают прокладывать детонирующие шнуры высокой мощности для устройства минерализованных полос взрывным способом для ликвидации очагов в пожароопасном Усть-Майском районе на юго-востоке Якутии.

За сутки летчики-наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны искусственно вызвали с борта самолета-зондировщика «Циклон» дожди для тушения лесных пожаров в Алданском районе, сопредельном с Усть-Майским районом. Ресурсные облачные системы были обстреляны пиропатронами с йодистым серебром с высоты около 5,5 тысяч км.

В условиях действия ЧС (с 10 июня по 6 августа) парашютисты-десантники Авиалесоохраны, работники лесных пожарных станций и привлеченные лица потушили в Якутии более 210 очагов, из которых около 180 – труднодоступные и удаленные.

Сегодня более 930 парашютистов-десантников, работников лесных пожарных станций и привлеченных лиц (привлеченных менее 90 человек, остальное Авиалесоохрана и лесные пожарные станции) тушат в Якутии 11 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 65,3 тысяч га, в том числе остановлен огонь 6 пожаров на площади, пройденной огнем 12,1 тысяч га). На часть пожаров удалось доставить, в том числе по рекам на паромах, около 60 единиц наземной техники. Для переброски парашютистов-десантников по кромкам пожаров Авиалесоохраной привлечено 4 вертолета. Для мониторинга обстановки также Авиалесоохраной привлечено 5 самолетов и вертолетов.