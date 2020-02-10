10.02.2020
16:45
130
Происшествия
В Якутии грабители «угнали» стиральную машину
В дежурную часть полиции ОМВД России по Томпонскому району обратился местный житель. Как сообщил потерпевший, он распивал спиртное со знакомыми, которые сначала угрожали ему словесно, а потом похитили его стиральную машину. Общая сумма ущерба составила 9 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 23-летний и 27-летний подозреваемые. Похищенное сотрудники полиции изъяли дома у одного из подозреваемых.
В настоящее время по факту совершенного грабежа возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Фото: Открытые источники
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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