В Якутии грабители «угнали» стиральную машину

В дежурную часть полиции ОМВД России по Томпонскому району обратился местный житель. Как сообщил потерпевший, он распивал спиртное со знакомыми, которые сначала угрожали ему словесно, а потом похитили его стиральную машину. Общая сумма ущерба составила 9 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 23-летний и 27-летний подозреваемые. Похищенное сотрудники полиции изъяли дома у одного из подозреваемых.

В настоящее время по факту совершенного грабежа возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.