В Якутии грабитель ворвался в квартиру пенсионера

В дежурную часть Отдела МВД России по Нижнеколымскому району поступило сообщение о грабеже. Неизвестный незаконно проник в квартиру, принадлежащую пенсионеру и открыто похитил у него денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 24-летний молодой человек.

Установлено, что подозреваемый заранее знал, где проживает потерпевший. Постучавшись в квартиру, оттолкнул открывшего ему дверь хозяина. Злоумышленник повалил пенсионера на пол, ворвался в квартиру и стал требовать деньги. Испугавшись, заявитель передал ему денежные средства в размере 5000 рублей.

Часть похищенных денежных средств подозреваемый потратил на спиртные напитки и продукты питания. В ходе расследования выяснилось, что он причастен к еще одному эпизоду аналогичного преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.