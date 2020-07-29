В Якутии грабитель с ножом напал на офис микрозаймов

Прокуратура Алданского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В суде установлено, что в феврале 2020 года с целью хищения денежных средств подсудимый ворвавшись в офис микрофинансовой организации, совершил нападение на специалиста, требуя от нее, угрожая ножом, передачи ему денежных средств. Опасаясь за свою жизнь, девушка передала нападавшему 11 300 рублей, после чего он скрылся. Впоследствии мужчина был установлен и задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

При рассмотрении уголовного дела подсудимый вину в совершенном преступлении признал полностью и раскаялся в содеянном, также в ходе следствия возместил в полном объеме причиненный преступлением ущерб.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Приговор не вступил в законную силу.