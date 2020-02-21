В Якутии готовятся отметить юбилей Гавриила Чиряева

В Якутии 4 апреля отметят 95 лет со дня рождения Гавриила Иосифовича Чиряева – советского партийного и государственного деятеля, первого секретаря Якутского обкома КПСС. Юбилейные мероприятия пройдут в Якутске и ряде районов республики.

Заседание оргкомитета состоялось 21 февраля у руководителя администрации главы и правительства Якутии Афанасия Владимирова. Участники совещания обсудили планы, обменялись мнениями.

Основные юбилейные мероприятия пройдут в столице республики. По словам Владимирова, в день рождения государственного деятеля, 4 апреля, в Якутске пройдет возложение цветов, торжественное заседание общественности с выставкой, вручением именной премии в области науки и техники и муниципального знака. В столице республики также отреставрируют сквер-памятник. Торжества пройдут и на малой родине Чиряева – Вилюйском районе.

Мероприятия также запланированы в Нерюнгринском районе. Так, с 6 по 7 апреля там пройдут Дни Вилюйского района. Организаторы уверены, что это позволит установить прочные связи между двумя районами и способствовать популяризации имени человека, благодаря которому маленький посёлок в якутской тайге был преобразован в город Нерюнгри республиканского значения.

Государственному деятелю посвятят цикл передач на национальном телевидении и радио. А в образовательных учреждениях пройдут тематические классные часы. В ходе заседания поступило предложение учредить стипендию имени Чиреява среди студентов высших учебных заведений.

Юбилейные мероприятия пройдут не только весной. В течение года власти республики хотят отреставрировать местность Урасалаах в Вилюйском районе, где родился Чиряев, сделать реконструкцию автомобильной дороги от Вилюйска до Сыдыбыла, а к 100-летию ЯАССР – издать книгу о государственном деятеле, его вкладе в развитие промышленности. Также сегодня рассматривается вопрос строительства музея государственных деятелей в Вилюйске.

Справка:

Гавриил Иосифович Чиряев родился 4 апреля 1925 года в селе Кыаданда Вилюйского района. Он – единственный участник Великой Отечественной войны из числа первых руководителей нашей республики. Был призван в ряды Красной Армии в 1943 году в возрасте 18 лет, служил в Монголии в 1-й автоматной роте Забайкальского военного округа. Когда началось наступление на японских милитаристов, Чиряев наравне со всеми участвовал в боевых действиях и дошел до Порт-Артура.

Будучи красноармейцем, Чиряев успешно учился в гарнизонном университете марксизма-ленинизма. Позднее был направлен на офицерские курсы, которые завершил успешно. В 1944 году девятнадцатилетний Гавриил Чиряев был принят в ряды ВКП (б).

В 1950 году Гавриил Чиряев демобилизовался из рядов Красной Армии в воинском звании старшего лейтенанта. Сначала он работал в системе народного образования, экстерном окончив историческое отделение Якутского педагогического института. Далее его выдвинули на партийную работу.

В 1965 году Чиряев был избран первым секретарем Якутского обкома КПСС. На этой должности он работал до конца жизни, до 9 мая 1982 года. Гавриил Иосифович неоднократно избирался членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР и Верховного Совета ЯАССР.

Он был удостоен высоких правительственных наград: ордена Ленина, ордена Октябрьской революции, двух орденов Трудового Красного Знамени и нескольких медалей. Гавриил Чиряев являлся членом Военного Совета Забайкальского военного округа, имел звание полковника.