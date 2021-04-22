В Якутии готовятся к весеннему половодью

Председатель правительства республики Андрей ТАРАСЕНКО провёл выездное совещание с представителями министерств и ведомств республики, а также руководителями муниципалитетов по вопросу берегоукрепления в сёлах Табага, Хатассы и Пригородный, территория которых попадает в зону подтопления.

«На территории города Якутска порядка 9 тысяч земельных участков подпадают в зону подтопления. Мы принимаем превентивные меры, чтобы дома не ушли под воду в период весеннего половодья. В зону затопления у нас подпадают Табага в полном объёме и половина сел Хатассы и Пригородный, а также Тулагино-Кильдямский наслег и Кангалассы», – рассказал глава Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ.

Председатель правительства Якутии отметил, что для снижения риска подтопления во время паводка необходимо не только строительство дамб, но и проведение дноуглубительных работ на реке Лена. Андрей Тарасенко поручил Минэкологии совместно с руководством городского округа подготовить предложения на приобретение земснарядов.

По словам Тарасенко, с помощью земснарядов город вычистит и выровняет русло реки, тем самым нивелирует потенциальные риски подтопления пригородов.

Как уточнили в администрации городского округа, общая протяжённость выполненных берегоукрепительных работ составляет 1,3 км. На объекты в Старой Табаге, Хатассах и Пригородном завезено 15 тысяч кубометров скального грунта. Превентивные меры по защите от весеннего паводка призваны удержать линию берега и сохранить недвижимость, земельные участки жителей.

По итогам выезда премьер поручил подготовить установочное совещание по вопросу состояния территорий в зоне подтопления с участием городских, республиканских и федеральных структур.

Премьер республики поднял вопросы обновления дноуглубительной техники для республики на совместном заседании Экспертного совета Ленского бассейна по вопросам внутреннего водного транспорта с участием представителей ведомств Иркутской области и Республики Саха (Якутия). На заседании также обсудили гидрометеорологические условия на территории Ленского бассейна и организацию завоза грузов в навигацию 2021 года для нужд Иркутской области и Республики Саха (Якутия).