В Якутии готовятся к пропуску паводковых вод

Для безопасного пропуска паводковых вод в весенний период ГКУ «Управтодор РС(Я)» совместно с подрядными организациями производится обследование автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

В рамках мероприятий проводятся плановые работы по сталкиванию снежных валов с обочин автодорог, производится очистка водопропускных труб (путём пропарки при необходимости) и мостовых переходов от карчехода.

Для своевременного реагирования в случае размывов автодорог и искусственных сооружений на них, идет подготовка необходимой техники, создается запас необходимых материалов (песок, ПГС и др.)

В настоящее время организовывается инструктаж ответственных лиц, круглосуточное дежурство работников Управтодора и подрядных организаций по закрепленным участкам автодорог на период прохождения ледохода и паводковых вод.

Информация по подготовительным работам и заготовке необходимых материалов от подрядных организаций и состоянии автодорог в период прохождения паводковых вод передаётся в ГУ МЧС и минтранс республики.

