01.04.2021
15:00
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Якутия

В Якутии готовятся к пропуску паводковых вод

Для безопасного пропуска паводковых вод в весенний период ГКУ «Управтодор РС(Я)» совместно с подрядными организациями производится обследование автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. 

В рамках мероприятий проводятся плановые работы по сталкиванию снежных валов с обочин автодорог, производится очистка водопропускных труб (путём пропарки при необходимости) и мостовых переходов от карчехода. 

Для своевременного реагирования в случае размывов автодорог и искусственных сооружений на них, идет подготовка необходимой техники, создается запас необходимых материалов (песок, ПГС и др.) 

В настоящее время организовывается инструктаж ответственных лиц, круглосуточное дежурство работников Управтодора и подрядных организаций по закрепленным участкам автодорог на период прохождения ледохода и паводковых вод. 

Информация по подготовительным работам и заготовке необходимых материалов от подрядных организаций и состоянии автодорог в период прохождения паводковых вод передаётся в ГУ МЧС и минтранс республики.
 

Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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