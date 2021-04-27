В Якутии готовят новую стратегию развития кинематографа
Как сообщил в интервью ТАСС глава региона Айсен Николаев, стратегия будет рассчитана до 2035 года.
«Мы готовим уже вторую стратегию развития кинематографа — ожидается, что документ будет рассчитан на период до 2035 года. Но, помимо этого, обсуждается возможность принятия отдельного закона о якутском кинематографе, который бы позволил на системной основе поддерживать индустрию», — сказал глава Якутии.
Он также напомнил, что ранее было дано поручение в 2021 году выделить из бюджета 80 млн рублей на поддержку кинематографа.
«В мае мы проведем конкурс на выделение субсидий нашему кинематографу», — добавил Николаев.
В последние годы фильмы якутских режиссеров завоевали несколько призов на крупных международных фестивалях и успешно прошли в прокате. Так, в частности, в 2020 году якутская мистическая драма «Пугало» была признана лучшим фильмом на фестивале «Кинотавр». «Пугало» также наградили за лучшую женскую роль — ее исполнила Валентина Романова-Чыскыырай, для которой эта работа стала дебютом в кинематографе. Ранее драма также заняла второе место в рейтинге зрительских симпатий.
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