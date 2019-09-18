В Якутии гостья не удержалась от кражи

В дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району обратилась местная жительница и рассказала, что неизвестный похитил из её дома ювелирные украшения. Похищенное заявительница оценила в 86 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя знакомая потерпевшей.

Как выяснилось, подозреваемая пришла в гости к своей соседке, но не застала её. Дома был муж знакомой, который разрешил ей подождать прихода супруги. Когда мужчина вышел во двор, оставив гостью одну в доме, она воспользовалась случаем и похитила из комнаты золотые изделия. По словам подозреваемой, похищенное она сбыла, а на вырученные деньги приобрела алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.