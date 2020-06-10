10.06.2020
10:28
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Судебная хроника

В Якутии гости-рецидивисты ограбили беззащитного хозяина

Прокуратура Томпонского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 2 ранее судимых местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления предусмотренного п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, неопасного для жизни).

В суде установлено, что подсудимые, находясь в гостях у своего знакомого, которому установлена 2 группа инвалидности, оказывая на него моральное давление, высказывая угрозы причинения телесных повреждений, понимая, что в силу состояния здоровья он не может оказать им сопротивление,  совершили открытое хищение его имущества.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя, наличия судимости приговорил одного из подсудимых к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, второго к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии  строгого режима. 

          Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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