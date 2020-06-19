В Якутии госнаграды вручены 21 медработнику
Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный врач Республики Саха (Якутия)», «Заслуженный работник Республики Саха (Якутия)», грамота Главы Республики Саха (Якутия), а также знак отличия «Гражданская доблесть» были присвоены 21 работнику системы здравоохранения Якутии.
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
- СОФРОНОВА Октябрина Николаевна, заведующая лабораторией федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)».
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
- АНДРОСОВА Зинаида Петровна, врач-невролог психоневрологического отделения Педиатрического центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) ««Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины», город Якутск;
- АРЖАКОВА Татьяна Семеновна, врач государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи», город Якутск;
- ВАСИЛЬЕВ Борис Михайлович, врач-анестезиолог-реаниматолог Клинического центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины», город Якутск;
- ДОКУНАЕВ Владимир Васильевич, заведующий отделением, врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи», город Якутск;
- КОНСТАНТИНОВА Валентина Михайловна, заведующая отделением Консультативно-диагностического центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины»;
- ПЕТРОВА Надежда Семеновна, заместитель главного врача государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница №2 – Центр экстренной медицинской помощи», город Якутск;
- СМОЛИНА Галина Николаевна, врач-колопроктолог государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи», город Якутск;
- ТИМОФЕЕВА Юлия Николаевна, врач-терапевт участковый государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Поликлиника № 1».
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»
- АПРОСИМОВ Леонид Аркадьевич, начальник государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление здравоохранения города Якутска при Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия)»;
- АРГУНОВА Аграфена Николаевна, доцент кафедры Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия);
- ГОГОЛЕВА Светлана Алексеевна, главная медицинская сестра государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский онкологический диспансер», город Якутск;
- ГРИГОРЬЕВА Валентина Ивановна, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);
- САМОЙЛОВА Изабелла Юрьевна, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия)
- СТЕПАНОВ Юрий Алексеевич, начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия), город Якутск;
- ТЮЛЯХОВА Валерия Спиридоновна, начальник вирусологической лаборатории Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», город Якутск.
ГРАМОТА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
- МАРТЫНОВА Татьяна Николаевна, операционная медицинская сестра Клинического центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины»;
- МИШУРИНСКАЯ Антонина Валентиновна, медицинская сестра государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер», город Якутск;
ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
- ЗАХАРОВ Петр Иванович, заведующий кардиохирургическим отделением Клинического центра государственного автономного учреждения «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины»;
- РОМАНОВА Ирина Александровна, врач-бактериолог федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», город Якутск;
- ТРАПЕЗНИКОВА Ольга Спиридоновна, врач-офтальмолог государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Поликлиника № 1», город Якутск.
Фото: Андрея Сорокина, ЯСИА
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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