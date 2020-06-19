19.06.2020
14:31
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Якутия

В Якутии госнаграды вручены 21 медработнику

Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный врач Республики Саха (Якутия)», «Заслуженный работник Республики Саха (Якутия)», грамота Главы Республики Саха (Якутия), а также знак отличия «Гражданская доблесть» были присвоены 21 работнику системы здравоохранения Якутии.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

  1. СОФРОНОВА Октябрина Николаевна, заведующая лабораторией федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

  1. АНДРОСОВА Зинаида Петровна, врач-невролог психоневрологического отделения Педиатрического центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) ««Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины», город Якутск;
  2. АРЖАКОВА Татьяна Семеновна, врач государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи», город Якутск;
  3. ВАСИЛЬЕВ Борис Михайлович, врач-анестезиолог-реаниматолог Клинического центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины», город Якутск;
  4. ДОКУНАЕВ Владимир Васильевич, заведующий отделением, врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи», город Якутск;
  5. КОНСТАНТИНОВА Валентина Михайловна, заведующая отделением Консультативно-диагностического центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины»;
  6. ПЕТРОВА Надежда Семеновна, заместитель главного врача государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница №2 – Центр экстренной медицинской помощи», город Якутск;
  7. СМОЛИНА Галина Николаевна, врач-колопроктолог государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 – Центр экстренной медицинской помощи», город Якутск;
  8. ТИМОФЕЕВА Юлия Николаевна, врач-терапевт участковый государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Поликлиника № 1».

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

  1. АПРОСИМОВ Леонид Аркадьевич, начальник государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Управление здравоохранения города Якутска при Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия)»;
  2. АРГУНОВА Аграфена Николаевна, доцент кафедры Медицинского института СВФУ им. М.К. Аммосова, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия);
  3. ГОГОЛЕВА Светлана Алексеевна, главная медицинская сестра государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский онкологический диспансер», город Якутск;
  4. ГРИГОРЬЕВА Валентина Ивановна, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия);
  5. САМОЙЛОВА Изабелла Юрьевна, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия)
  6. СТЕПАНОВ Юрий Алексеевич, начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия), город Якутск;
  7. ТЮЛЯХОВА Валерия Спиридоновна, начальник вирусологической лаборатории Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», город Якутск.

ГРАМОТА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

  1. МАРТЫНОВА Татьяна Николаевна, операционная медицинская сестра Клинического центра государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины»;
  2. МИШУРИНСКАЯ Антонина Валентиновна, медицинская сестра государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер», город Якутск;

ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

  1. ЗАХАРОВ Петр Иванович, заведующий кардиохирургическим отделением Клинического центра государственного автономного учреждения «Республиканская больница № 1 – Национальный центр медицины»;
  2. РОМАНОВА Ирина Александровна, врач-бактериолог федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», город Якутск;
  3. ТРАПЕЗНИКОВА Ольга Спиридоновна, врач-офтальмолог государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Поликлиника № 1», город Якутск.
Фото: Андрея Сорокина, ЯСИА
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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