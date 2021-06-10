В Якутии горят леса близ семи населенных пунктов

По информации первого вице-премьера Дмитрия Садовникова, в республике в пределах 10 км к населённым пунктам действуют 7 лесных пожаров.

Сегодня на особом контроле руководства республики пожар рядом с п. Хандыга Томпонского района. Ситуация по данному пожару стабилизировалась. Напомним, что на тушение этого пожара властями республики были направлены дополнительные силы. Кромка пожара сегодня находится в 11,5 км от населённого пункта. Работы по тушению возгорания проводятся с двух сторон.

В 14.00 часов сегодня будет облёт данного лесного пожара. После этого состоится заседание оперативного штаба района, на котором определят дальнейший план работы.

Второй лесной пожар, возникший на территории с. Кескил Томпонского района, локализован вчера в 18.00 часов.

Сегодня на территории лесного фонда республики действует 16 пожаров. Угрозы населённым пунктам нет.

«Картина меняется каждый день, где-то тушим, где-то возникают новые пожары. В последние сутки добавились лесные пожары в Хангаласском, Мегино-Кангаласском и Усть-Майском районах. Работа по их тушению начата», — сказал Дмитрий Садовников.

По информации первого вице-премьера, в республике в пределах 10 км к населённым пунктам действуют 7 лесных пожаров. Работа по тушению проводится, сил и средств достаточно. В связи с тем, что особо опасный режим пожарной опасности 4 класса прогнозируется в ряде районов республики, Дмитрий Садовников призвал жителей республики соблюдать правила безопасности при обращении с огнём.