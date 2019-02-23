В Якутии горят автомобили, заброшенные и нежилые строения

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

22 февраля 2019 г. в 23.16 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит заброшенное строение на улице Центральная в п. Пеледуй Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь 36 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливается.

22 февраля 2019 г. в 04.28 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль на улице Мончурина в с. Ытык-Кюель Таттинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через две минуты горела машина. В результате пожара огнем салон и отсек двигателя автомобиля на общей площади 5 кв.м. Причина, виновник, ущерб устанавливаются.

22 февраля 2019 г. в 04.53 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят два автомобиля на улице Подгорная в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели машины. В результате пожара огнем салон и капот автомобиля «Тойота-Кроун» на площади 3 кв.м. и салон автомобиля «УАЗ-3707» на площади 2 кв.м. Общая площадь 5 кв.м. Причина, виновник, ущерб устанавливаются.

22 февраля 2019 г. в 19.30 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже в с. Чурапча Чурапчинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж внутри по всей площади. Общая площадь 30 кв.м. Спасена баня. Причина, виновник, ущерб устанавливаются.

22 февраля 2019 г. в 19.57 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 2-хэтажном нежилом строении на улице Дражников в п. Солнечный Усть-Майского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты со 2-го этажа шел дым. В результате пожара огнем повреждены стены на 2-м этаже на площадь 10 кв.м. Спасено нежилое строение. Причина, виновник, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!