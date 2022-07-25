В Якутии горят 60 лесных пожаров

За минувшие сутки в Якутии потушено семь лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнём, 641,2 гектаров в Алданском, Кобяйском, Среднеколымском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском и Усть-Майском районах. Об этом на брифинге оперштаба сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) – главный лесничий Якутии Андрей Коноплев.

Авиационным и космическим мониторингом обнаружено девять лесных пожаров на общей площади 126,6 га в Алданском, Верхневилюйском, Нерюнгринском, Сунтарском, Таттинском и Усть-Алданском улусах.

«Всего на утро 25 июля действуют 60 лесных пожаров на общей площади 61 896,4 га и два ландшафтных (природных) пожара на общей площади 775 гектаров. На аналогичную дату прошлого года действовало 154 лесных пожара на общей площади 1 613 240,5 га», – сообщил Андрей Коноплев.

В настоящее время осуществляются меры по тушению девяти лесных пожаров на общей площади в 4 682,4 га и одного ландшафтного пожара на землях иных категорий на площади 769 гектаров.

«Всего на тушении природных пожаров задействовано 578 человек и 28 единиц техники. Сегодня при наличии ресурсной облачности планируется работа зондировщика Ан-26 «Циклон» Авиалесоохраны преимущественно в Усть-Майском районе и приграничной зоне с Хабаровским краем. За сутки на тушение лесных пожаров было задействовано четыре воздушных судна и 14 воздушных судов – на авиапатрулировании. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», – подчеркнул главный лесничий.

По прогнозным показателям ИСДМ-Рослесхоз, на утро 25 июля в Амгинском улусе и территории ГО «город Якутск» установился четвёртый класс пожароопасности леса, на остальной территории республики сохраняется не выше третьего класса пожароопасности леса.

На территории Якутии продолжает действовать режим Чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Также на территориях Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края действует режим ЧС межрегионального характера федерального уровня. Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в Мирнинском и Усть-Майском районах.