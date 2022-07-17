В Якутии горят 53 лесных пожара

За минувшие сутки на территории Якутии ликвидировано девять лесных пожаров в Оленекском, Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском, Мирнинском, Усть-Майском и Алданском районах на общей площади, пройденной огнём, 8 916,2 га.

Об этом на утреннем брифинге оперштаба сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) – главный лесничий Якутии Андрей КОНОПЛЕВ.

По состоянию на утро 17 июля локализовано четыре лесных пожара на площади 3 200 га в Мирнинском и Усть-Майском районах.

В результате авиационного и космического мониторинга на территории лесного фонда республики за прошедшие сутки обнаружено 2 ландшафтных (природных) пожара на землях иных категорий на площади 743 га и 11 лесных пожаров на общей площади 296 га в Алданском, Вилюйском, Нерюнгринском, Оймяконском, Оленекском и Усть-Майском улусах.

Таким образом, на начало суток действует 53 лесных пожара на общей площади 39 842 га и три ландшафтных (природных) пожара на землях иных категорий на общей площади 766 га. В аналогичную дату прошлого года действовало 223 лесных пожара на общей площади 1 466 066,6 га.

«В настоящее время меры по тушению осуществляются по 10 лесным пожарам на общей площади 7 571 га. Из них 3 в зоне контроля, на труднодоступных и удаленных территориях на площади 230 га. На тушении задействовано 731 человек и 24 единицы технических средств. Приостановлено тушение 43 лесных пожара с общей площадью пройденной огнем 32 271 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», – сообщил Андрей Коноплев.

Главный лесничий напомнил, что в республике продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, связанный с лесными пожарами. Режим ЧС муниципального характера продолжает действовать в Мирнинском и Усть-Майском районах.

С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 366 лесных пожара на общей площади 168 454,7 га.