В Якутии горит в основном жилой сектор — за год погибло 5 человек

С начала года на территории Якутии зарегистрировано около 132 пожаров, основная часть которых произошла в жилом секторе. В результате воздействия опасных факторов пожара погибло 5 человек, травмировано 5 людей, в том числе 2 детей.

Напомним, что 13 января произошел пожар в частном гараже в г. Удачный Мирнинского района. В результате пожара огнем поврежден гараж с автомобилем по всей площади. На месте происшествия обнаружено тело мужчины. Предположительная причина пожара – неосторожность обращение с огнем.

Второй пожар произошел 19 января в 2-х этажном жилом доме в с. Харбалах Таттинского района. В результате пожара погибли 2 человека. Причиной пожара явилось неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Также по одному человеку погибло в жилых домах в Чурапчинском и Анабарском районах. Причина пожара в Чурапчинском районе – короткое замыкание электропроводки, в Анабарском районе — неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.

На жилой сектор приходится от 70 до 80% от общего числа пожаров, происходящих ежегодно в Российской Федерации. Основное количество пожаров в жилье происходит по вине людей, находящихся в состоянии ограниченной дееспособности (состояние опьянения, психические заболевания, возрастная немощь, детская шалость и т. д.). В жилых домах гибнет около 90% от общего количества погибших при пожаре по стране. Главные причины гибели людей при пожарах — действие продуктов горения (до 76% от общего числа погибших) и высокая температура (до 19% от общего числа погибших).

Для частных жилых домов общей закономерностью является большое количество пожаров, возникающих от неосторожного обращения с открытым огнем и несоблюдения технических условий при пользовании электрическими бытовыми приборами и внутренней электросетью. Высок процент пожаров и загораний из-за непогашенных сигарет при курении в постели лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, а также оставление без присмотра включенные электроприборы, утюги, электроплитки, электрочайники.

«В целях снижения количества пожаров и гибели людей сотрудники регионального управления МЧС России ежедневно проводятся профилактические рейды по жилому сектору, в ходе которых гражданам напоминают о неукоснительном соблюдении требований пожарной безопасности в быту и во время отдыха, о недопустимости оставления малолетних детей одних, без присмотра взрослых. С начала года инспекторами ГПН проведено свыше 220 профилактических рейдов в жилом секторе, проинструктировано около 33 тысяч граждан, вручено свыше 30 тысяч памяток о требованиях пожарной безопасности», — прокомментировал Сергей Овчинников, начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РС (Я).

Специалисты МЧС России напоминают жителям и гостям республики о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам службы спасения 101 и 112.