В Якутии горит тайга

Оперативная информация о лесных пожарах на 15 июня: нет пожаров на активно охраняемой территории лесного фонда.

В то же время в труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действуют 12 термоточек в Оймяконском, Среднеколымском, Верхнеколымском и Мирнинском районах на общей площади 48,803 га.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано 125 лесных пожаров общей площадью 79,448 га, из них на активно охраняемой территории лесного фонда — 60 пожаров на площади 4,831 га.