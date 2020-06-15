15.06.2020
14:17
176
Экология
В Якутии горит тайга
Оперативная информация о лесных пожарах на 15 июня: нет пожаров на активно охраняемой территории лесного фонда.
В то же время в труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действуют 12 термоточек в Оймяконском, Среднеколымском, Верхнеколымском и Мирнинском районах на общей площади 48,803 га.
Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано 125 лесных пожаров общей площадью 79,448 га, из них на активно охраняемой территории лесного фонда — 60 пожаров на площади 4,831 га.
Источник: Оперштаб РС(Я)
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