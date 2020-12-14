В Якутии горели гаражи, дома и магазин

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за сутки:

13 декабря 2020 г. в 02.01 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Силинская в п. Витим Ленского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через семь минут, горел дом открытым огнем. В результате пожара дом поврежден по всей площади 48 кв.м. Эвакуировано 2 человека. Причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник — хозяин, ущерб устанавливается.

13 декабря 2020 г. в 06.33 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице 1-ая База в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения горел гараж по всей площади. В результате пожара огнем повреждено: гараж и 2 автомобиля по всей площади 64 кв.м. Спасен рядом стоящий частный дом. Причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, виновник- хозяин, ущерб устанавливается.

13 декабря 2020 г. в 07.32 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в здании магазина на улице Автодорожная в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения, через пять минут, внешних признаков возгорания не наблюдалось. В результате пожара огнем повреждено: стена и стол на общей площади 5 кв.м. Спасено здание. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в складских помещениях, виновник, ущерб устанавливаются.

13 декабря 2020 г. в 08.36 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Восточная в г. Мирный Мирнинского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через три минуты, из бани шел дым. В результате пожара баня повреждена внутри на площади 14 кв.м. Спасено: баня и рядом стоящий дом. Предположительная причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновник, ущерб устанавливаются.

13 декабря 2020 г. в 09.54 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Чернышевского в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения, через шесть минут, горел частный дом. В результате пожара частный дом поврежден по всей площади 135 кв.м. Причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, виновник — хозяин, ущерб устанавливается.

13 декабря 2020 г. в 13.00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Бамовская в г. Алдан Алданского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через шесть минут, горела стена в гараже. В результате пожара стена в гараже повреждена на площади 5 кв.м. Спасен гараж. Причина — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновник, ущерб устанавливаются.

13 декабря 2020 г. в 13.10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Дорожная в г. Олекминск Олекминского района. На момент прибытия пожарного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 1 кв.м. Спасен гараж. Причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновник, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!