В Якутии горели дома

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

26 ноября 2020 г. в 02.41 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Автодорожная в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения, через три минуты, из дома шел дым. В результате пожара огнем повреждена завалинка дома на площади 10 кв.м. Частный дом спасен. Предположительная причина пожара – короткое замыкание греющего кабеля, виновник и ущерб устанавливается.

26 ноября 2020 г. в 06.41 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в строении на территории водоочистительной станции в с. Жархан Нюрбинского района. На момент прибытия пожарного подразделения, строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены стены и потолочные перекрытия на площади 15 кв.м. Причина пожара, виновник и ущерб устанавливается.

26 ноября 2020 г. в 09.12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Октябрьская в п. Мегино-Алдан Томпонского района. На момент прибытия пожарного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 4 кв.м. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновник и ущерб устанавливается.

26 ноября 2020 г. в 12.33 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Белолюбского в с. Огородтах Усть-Алданского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через три минуты, горела кровля дома. В результате пожара огнем повреждена кровля дома и веранды по всей площади — 84 кв.м. Частный дом спасен. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

26 ноября 2020 г. в 12.51 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора в мусоросборнике в 9-тиэтажном жилом доме на ул. Солдатовой в г. Мирный. Площадь горения мусора составила 0,5 кв.м. Причина пожара и виновник устанавливаются. Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

26 ноября 2020 г. в 16.05 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме на ул. Очиченко в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения, через шесть минут, горел мусор под крыльцом дома. Жилой дом спасен. Площадь горения мусора составила 1 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожность при курении, виновник и ущерб устанавливаются.

26 ноября 2020 г. в 19.10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Антонова в с.Мар-Кюель Сунтарского района. На момент прибытия пожарного подразделения открытым огнем горел дом. В результате пожара огнем поврежден дом и пристрой по всей площади на 75 кв.м. Спасен рядом стоящий дом. Причина пожара, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!