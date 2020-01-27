В Якутии горели частные котельные

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

26 января 2020 г. в 02.14 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Заортосалинская в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на место пожара горела кровля открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена кровля гаража по всей площади 20 кв.м. Спасены гараж и рядом стоящий сарай. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

26 января 2020 г. в 08.23 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Утренняя СОТ «Жаворонок»в ГО «Жатай» г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем повреждено: потолочное перекрытие и стена гаража на общей площади 10 кв.м. Спасен рядом стоящий дом и автомобиль. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновное лицо — хозяин. Ущерб устанавливается.

26 января 2020 г. в 09.30 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной котельной на улице Бурцева в с. Борогонцы Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена котельная по всей площади 9 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

26 января 2020 г. в 13.57 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной котельной на улице Сыромятникова в с. Намцы Намского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было задымление в котельной частного дома. В результате пожара огнем поврежден потолок по всей площади 6 кв.м. Спасены котельная и рядом стоящий дом. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

26 января 2020 г. в 16.28 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Парковая в с. Амга Амгинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из под кровли был виден дым. В результате пожара огнем повреждена разделка печи на площади 1 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

26 января 2020 г. в 17.06 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Мичурина в г. Ленск Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из под кровли был виден дым. В результате пожара огнем повреждено: наружная стена на площади 10 кв.м., кровля на площади 40 кв.м. Общая площадь 50 кв.м. Спасен дом. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо — хозяин. Ущерб устанавливается.

26 января 2020 г. в 20.47 на пульт «01» поступило сообщение о возгорании мусора на улице Мира с. Сырдах г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел строительный мусор у дороги на площади 2 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!