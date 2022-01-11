11.01.2022
19:00
246
Происшествия
В Якутии горел частный магазин
Сегодня, 11 января, в 15:53 поступило сообщение о сильном задымлении в здании магазина в Олекминске по ул. 50 лет Победы, 76. Эвакуированы люди. Огнеборцами проведена разведка, обнаружен очаг пожара и производится тушение. Пострадавших нет. Привлечены 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Информация уточняется.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я) и Якутия24
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