В Якутии горел частный магазин

Сегодня, 11 января, в 15:53 поступило сообщение о сильном задымлении в здании магазина в Олекминске по ул. 50 лет Победы, 76. Эвакуированы люди. Огнеборцами проведена разведка, обнаружен очаг пожара и производится тушение. Пострадавших нет. Привлечены 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Информация уточняется. View this post on Instagram A post shared by Новости Якутии (@yk24.ru)

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я) Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я) и Якутия24

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