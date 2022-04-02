В Якутии горел частный дом

2 апреля в 15.31 пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме г.Олекминск Олекминском районе. На момент их прибытия горела кровля дома. В результате пожара огнем повреждена кровля дома по всей площади 49 кв.м. Спасен частный дом. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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