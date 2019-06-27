В Якутии главному бухгалтеру управления образования предъявлено обвинение

В Эвено-Бытантайском районе председателю районного совета депутатов, главному бухгалтеру муниципального учреждения «Управление образования Эвено-Бытантайского национального улуса» предъявлено обвинение в хищении денежных средств и подделке документов.

Женщина обвиняется в совершении мошенничестве и подделке документов.

Проведенной сотрудниками Верхоянского отделения УФСБ России по Республике Саха (Якутия) проверкой установлено, что в декабре 2017 года главный бухгалтер путем злоупотребления доверием начальника управления образования и своей знакомой – директора коммерческого предприятия, которые доверили ей на хранение гербовые печати, на служебном компьютере изготовила договоры купли-продажи строительных материалов якобы для нужд предприятия.

С целью придания фиктивным документам подлинной формы она собственноручно скрепила их подписями от имени руководителя управления и генерального директора ООО, после чего заверила их печатями.

На основании поддельных документов были составлены платежные поручения, направленные в управление финансов муниципального образования для производства оплаты.

Как установлено следствием, позже денежные средства в сумме 631 тысячи рублей были перечислены на счет знакомой обвиняемой и переданы ей главному бухгалтеру. Обвиняемая распорядилась ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды.

Следует отметить, что в ходе следствия обвиняемая признала вину в совершенном преступлении и в полном объеме возместила ущерб, причиненный муниципальному образованию.

Расследование продолжается.