В Якутии глава наслега привлечен к ответственности

Прокуратура Сунтарского района Якутии провела проверку соблюдения администрацией МО «Бордонский наслег» порядка рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» администрацией наслега не рассмотрено обращение гражданина об оказании ему материальной помощи, письменный ответ ему не предоставлен.

Прокуратура района внесла в связи с этим в адрес главы наслега представление, а также возбудила в его отношении дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, обращение заявителя рассмотрено, ему направлен ответ, главе муниципального образования назначен штраф в размере 5 000,00 рублей. Решение не вступило в законную силу.