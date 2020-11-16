В Якутии газифицировано еще одно село

14 ноября в Чурапчинском улусе состоялось торжественное мероприятие по пуску газа в село Толон (Чакыр). В деревне с населением около 600 человек представители администраций района, наслега, местные жители и сотрудники АО «Сахатранснефтегаз» зажгли факел голубого топлива.

Работы по строительству внутрипоселковых сетей начались в 2017 году. Всего внутри села проложено более 18 километров газопроводов компанией «Сахатранснефтегаз». Природный газ пришел в Толон за 12 километров из села Туора-Куэль, где функционирует автоматическая газораспределительная станция.

Начальник Чурапчинского эксплуатационного участка АО «Сахатранснефтегаз» Александр Дьяконов отметил, что подключение жителей села к газу проходит ударными темпами, несмотря на пандемию – к концу 2020 года в Толоне будет уже 50 абонентов.

«На сегодняшний день подключены к газу первые 15 домов. Пуск в еще 15 домов запланирован в ноябре, а к концу года надеемся довести количество до 50. Готовятся документы на подключение социальных объектов. Приход газа, конечно, существенно облегчает быт жителей. Это не только улучшение качества жизни, но и мощный импульс для развития сельского хозяйства», – подчеркнул начальник эксплуатационного участка.

В селе Толон активно развивается сельское хозяйство, скотоводство. Проведен высокоскоростной интернет, построена новая дорога. Для обслуживания нового газифицированного населенного пункта из числа местных жителей на работу в АО «Сахатранснефтегаз» приняты два молодых человека. Как сообщил Александр Дьяконов, компания всегда выступает за развитие местных кадров. Молодые специалисты уже завершили свое обучение и проходят сейчас практику в родном селе под чутким контролем опытных мастеров-газовиков.

Справка:

С. Толон (Чакыр) расположено в таежной зоне на берегу реки Таатта в 60 километрах от Чурапчи.

Всего в Чурапчинском улусе около 900 абонентов газа в пяти населенных пунктах. В ближайших планах по газификации – Хадарский наслег, а также расширение внутри сел Дирин и Чурапча. Добавим, что газификация реализуется в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».