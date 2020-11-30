В Якутии гастарбайтер совершил жестокое убийство

Прокуратура г. Нерюнгри поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Кыргызской Республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

В ходе судебного заседания с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что летом 2020 года подсудимый приехал на заработки и стал проживать совместно со своим земляком, который приходился ему родственником. В конце августа 2020 года между подсудимым и потерпевшим произошел конфликт, поводом для которой стали вопросы оплаты труда за их совместную работу. В результате конфликта, подсудимый нанес родственнику многочисленные удары кухонным ножом в область его грудной клетки.

Потерпевший в результате полученных телесных повреждений скончался в реанимационном отделении медицинского учреждения.

Суд по итогам рассмотрения уголовного дела с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящий суд.