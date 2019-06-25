В Якутии гаишник отказался от взятки

Прокуратура Мегино-Кангаласского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина О. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем 10 000 руб.).

Установлено, что в мае 2019 года при остановке инспектором ДПС на 43 км. участка федеральной автодороги «Колыма» автомобиля марки «Suzuki Escudo» под управлением подсудимого, установлен факт совершения им административного правонарушения в области дорожного движения, в связи с чем инспектором принято решение о вынесении в его отношении постановления по делу об административном правонарушении. При этом, в целях избежать административной ответственности подсудимым предпринята попытка передачи должностному лицу взятки в размере 1 тыс. руб., которая не доведена им до конца по независящим от него обстоятельствам в связи с отказом инспектора от ее получения.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к назначению наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

Приговор не вступил в законную силу.