24.02.2022
16:36
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Политика

В Якутии формируется спецотряд для отправки на Украину

В республике проходит экстренное формирование спецотрядов для возможной отправки на Украину — сообщает News.Ykt.Ru со ссылкой на информированный источник.

«Собираются спецотряды из сотрудников МВД, Росгвардии, отрядов спецназа для командировки на Украину», — сообщает издание.

Источник также добавил, что дата отправки спецотрядов пока не уточняется.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении утром 24 февраля объявил о специальной военной операции в Донбассе. После чего начались ракетные обстрелы территории Украины.

Мировые СМИ сообщали, что во многих городах Украины слышны взрывы. Соцсети наполнены сообщениями людей, проснувшихся в 4-5 утра от шума взрывов и выстрелов…

При этом в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетные и артиллерийские удары по украинским городам, атакам подвергаются только военные объекты.

Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) .
Источник: News.Ykt.Ru
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