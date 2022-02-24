В Якутии формируется спецотряд для отправки на Украину

В республике проходит экстренное формирование спецотрядов для возможной отправки на Украину — сообщает News.Ykt.Ru со ссылкой на информированный источник.

«Собираются спецотряды из сотрудников МВД, Росгвардии, отрядов спецназа для командировки на Украину», — сообщает издание.

Источник также добавил, что дата отправки спецотрядов пока не уточняется.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении утром 24 февраля объявил о специальной военной операции в Донбассе. После чего начались ракетные обстрелы территории Украины.

Мировые СМИ сообщали, что во многих городах Украины слышны взрывы. Соцсети наполнены сообщениями людей, проснувшихся в 4-5 утра от шума взрывов и выстрелов…

При этом в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетные и артиллерийские удары по украинским городам, атакам подвергаются только военные объекты.