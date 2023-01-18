18.01.2023
15:41
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Якутия

В Якутии формируется региональное отделение комитета семей воинов Отечества

Глава Якутии Айсен Николаев провел встречу с матерью военнослужащего-участника СВО, руководителем регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Светланой Диодоровой-Лаврентьевой.

Состоялся разговор о мерах поддержки семей участников СВО, ветеранов боевых действий, членов их семей и родственников.

В ходе встречи обсуждены направления работы общественников и их  инициативы в сфере государственно-общественного партнерства, деятельность по защите интересов военных и их родных.  

Светлана Диодорова-Лаврентьева рассказала о прошедшем 27 декабря в Подмосковье первом проектном семинаре КСВО, объединившем представителей 80 субъектов Российской Федерации, в том числе из Якутии. 

Участники утвердили структуру Комитета и создание региональных отделений КСВО и рассмотрели вопросы, касающиеся поддержки семей военнослужащих.

Региональному отделению Комитета будет оказана всестороннее содействие в работе со стороны органов власти региона, заверил Айсен Николаев.

Напомним, что Комитет семей воинов Отечества был учрежден в России в ноябре 2022 года. 

Организаторами выступили «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России», «Матери России».

О создании единой организации всесторонней помощи семьям военнослужащих и участникам спецоперации общественники сообщили Президенту Владимиру Путину на встрече с матерями военнослужащих, которая прошла в ноябре 2022 года в резиденции в Ново-Огарево. Глава государства одобрил инициативу общественников. 

Фото: Андрей Сорокин, ЯСИА
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна

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