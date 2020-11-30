В Якутии фирма задолжала 11 млн рублей налогов

Благодаря судебным приставам Амгинского района организация, занимающаяся строительством дорог, оплатила задолженность в размере 11 млн. рублей в пользу Федеральной налоговой службы.

В Амгинском районном отделении судебных приставов УФССП России по Республике Саха (Якутия) на исполнении находилось производство о взыскании с юридического лица задолженности по налоговым платежам на общую сумму более 11 млн. руб.

Судебный пристав-исполнитель ознакомил руководство предприятия с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. В рамках исполнительного производства были направлены соответствующие запросы информации в ГИБДД МВД, Росреестр, ФНС и банковские организации.

В результате действий сотрудника ведомства организация-должник погасила задолженность в полном объеме в течение 5 рабочих дней без оплаты исполнительского сбора.

УФССП России по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам и представителям организаций о том, что нарушение сроков для добровольного исполнения законных требований влечет для должников дополнительные финансовые расходы в виде исполнительского сбора. В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» исполнительский сбор устанавливается в размере 7 % от подлежащей взысканию суммы, но не менее одной тысячи рублей с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя и не менее десяти тысяч рублей с должника-организации.