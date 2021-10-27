В Якутии ежегодно выявляют более двух тысяч онкобольных

В республике каждый год выявляют более 2000 случаев заболевания онкологией. По сравнению с другими регионами, это средний результат, заявила в эфире программы «Якутия.Live» главный внештатный онколог минздрава республики Феодосия ИВАНОВА. Об этом передает ЦУР Якутии.

На первом месте по распространенности — рак легких, на втором месте — рак молочной железы, затем идет рак желудка. Каждый год от рака умирает более 1000 человек.

«И по смертности, и по количеству диагнозов мы находимся на среднем уровне по России и среди регионов Сибири и Дальнего Востока. У нас большая проблема с ранней диагностикой — из 2000 случаев больше половины мы выявляем на третьей или четвертой стадии», — говорит Феодосия Иванова.

Она отметила, что о строительстве онкоцентра говорили еще 30 лет назад, и сейчас проект воплощается в реальность.

«Увеличится количество коек, условия для пациентов улучшатся в разы. Будут одноместные, двуместные палаты. Планируется установить новейшее оборудование для лечения пациентов. Большая работа идет по подготовке кадров», — сказала главный внештатный онколог республиканского Минздрава.

Феодосия Иванова добавила, что все онкопациенты должны вакцинироваться от ковида. Вышла рекомендация вакцинировать онкобольных между циклами химиотерапии, потому что уровень смертности от коронавируса высокий. Также открыты отдельные ковидные койки для онкопациентов.

Вопросы для телепередачи «Якутия.Live» готовит ЦУР на основе обращений жителей республики в соцсетях и приложении «Решаем вместе».