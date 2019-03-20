В Якутии эвакуировали жителей дома из-за сообщения о заложенной бомбе

Утром 20 марта жильцов одного из домов Мирного эвакуировали после анонимного звонка с сообщением о заложенной бомбе, сообщает телеканал «Якутия 24».
«На пульт диспетчера поступил звонок от неизвестно мужчины, который сообщил, что под жилым домом по адресу Советская, 8 заложена бомба. Спецслужбы произвели эвакуацию людей», — сообщила пресс-секретарь МВД по Якутии Альбина Ушницкая.
Злоумышленника вскоре задержали, им оказался 53-летний уроженец Иркутска, который на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения. Факт нахождения под жилым домом взрывного устройства не подтвердился.
По данному нарушению проводится проверка.