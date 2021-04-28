В Якутии этим ИП предоставят двухлетние налоговые каникулы

28 апреля 2021 года министр экономики Якутии Майя Данилова провела заседание постоянно действующей налоговой комиссии при правительстве Республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба Минэкономики Якутии.



В ходе заседания рассмотрены вопросы, касающиеся перечня налоговых расходов республики, патентной системе налогообложения и транспортного налога.



В частности, единогласным решением одобрено распространение действия двухлетних налоговых каникул по патентной системе налогообложения на впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйственные виды деятельности. Данная мера позволит стимулировать развитие малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства.



Принято решение поддержать предложения Управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) по упрощению применения физическими лицами налоговых льгот по транспортному налогу, в том числе по установлению беззаявительного порядка предоставления физическим лицам налоговых льгот по транспортному налогу в случае если у физического лица имеется больше одной единицы транспортных средств, подпадающих под льготу, определив, что льгота применяется в отношении объекта налогообложения с максимально исчисленной суммой налога.



Также одобрено предложение об уточнении налоговой льготы по транспортному налогу, установленной частью 4 статьи 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)», в соответствий с которой от уплаты транспортного налога освобождены организации за 2020 год и индивидуальные предприниматели за 2019 год, основным видом деятельности которых согласно записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года являются регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении (код ОКВЭД2 49.31.21) или регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении (код ОКВЭД2 49.39.11), включив дополнительный код ОКВЭД2 49.31.2.



Министерству предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) рекомендовано с учетом мнения предпринимательского сообщества и органов местного самоуправления доработать предложения по размерам потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам деятельности «Сдача в аренду собственных или арендованных жилых помещений» и «Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков».



Напомним, что в рамках постоянно действующей налоговой комиссии при правительстве Республики Саха (Якутия) принимаются решения об одобрении или отклонении предложений по корректировке Закона Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)».