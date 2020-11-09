В Якутии есть село с собственным дизайн-кодом

Бердигестях стал первым в России селом, для которого был разработан уникальный дизайн-код, передает управление архитектуры и градостроительства при главе республики.

Работа по благоустройству Бердигестяха началась в 2019 году. В рамках подготовки к XXI Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары» глава Якутии Айсен Николаев поручил применить нестандартные способы в развитии села.

Дизайн-код помогает грамотно организовать пространство, подойти к благоустройству комплексно — сделать территорию привлекательной в рамках единой уникальной концепции и задать тон экономическому развитию. Он всегда создается с учетом мнения людей. Особое внимание уделяется поиску самобытности, уникальности территории. На основе исследований создается фирменный символ – это то, с чем ассоциируется определенный населенный пункт. В ходе обширной работы, активного вовлечения жителей, сбора всех предложений, символикой Бердигестяха была определена сосна.

«Мы изучили документы, регулирующие инфраструктуру и застройку села. В этом основная задача создания дизайн-кода – комплексный подход к благоустройству. Дизайн-код связывает объекты в единое общественное пространство с учетом образа жизни населения, их предпочтений и даже передвижений. Это больше, чем только визуальное оформление. То есть мы обустраиваем не отдельный участок села или города, а даем задел на общее изменение всей территории населенного пункта», – рассказала главный архитектор республики Ирина Алексеева

В 2019 году в работу были вовлечены студенты профилей «Графический дизайн», «Цифровой дизайн» Арктического государственного института культуры и искусств и кафедры архитектуры Инженерно-технического института СВФУ. Они провели анализ, оценку существующей среды, запустили работу по поиску логотипа, на основе которого был создан брендбук. Далее профессиональные архитекторы разработали проекты малых архитектурных форм на основе утвержденного брендбука.

На основе выбранного жителями символа сосны созданы фирменные знаки, элементы навигаций и малых архитектурных форм. Изменяя внешний облик, дизайн-код становится толчком для развития населенного пункта и даже влияет на его социально-экономическое развитие.

По дизайн-коду будет построен стадион с трибуной на 1000 мест и с мобильными трибунами на 3000 мест, многофункциональный спортивный зал, спортивная площадка, универсальный стрелковый комплекс с интернатом на 50 мест, ипподром с трибуной на 1500 мест, сквер «Эйэ», набережная реки Матта, пешеходный мост на стадион, сквер с арт-объектом, школы на 550 мест. Также будет застройка квартала «Сэргэлээх», организация автобусных остановок и навигационных указателей. Одна из задач управления архитектуры и градостроительства при главе республики –связать между собой строящиеся объекты, объединить в единый комплекс в одном стиле.

Набережная реки Матта станет связующим звеном между селом и парком. Здесь будут игровая зона для детей, беседка в зоне отдыха, смотровая вышка, также запланированы берегоукрепительные работы габионными конструкциями. А дизайн моста соответствует брендубку.

Работа ведется в рамках ряда программ — «Городская среда Программа поддержки местных инициатив РС(Я)», Федеральный проект Национального проекта «Жилье и городская среда» — «Формирование комфортной городской среды», Дорожного фонда РС(Я), госпрограммы РС(Я) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2018-2022 годы» — мероприятие «Повышение доступности жилья» по обеспечению жильем молодых семьей, «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2024 годы».