В Якутии еще три человека умерли от коронавируса

В Якутии за сутки выявлено 44 случая коронавируса, 129 человек выздоровели, подтверждено 3 летальных исхода, сообщает оперштаб.

33 новых случая коронавируса выявлено в Якутске, 5 в Мегино-Кангаласском улусе, 4 в Нерюнгринском районе, по 1 в Мирнинском районе и в Хангаласском улусе. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы. За весь период выявлено 4267 случаев коронавируса, из них 3356 (78,6%) — в городе Якутске.

129 человек полностью выздоровели от коронавируса: 108 человек в Якутске, 7 в Мирнинском районе, 5 — в Мегино-Кангаласском улусе. 4 пациента выписано в Нерюнгринском районе, 2 в Алданском, по 1 в Вилюйском, Намском и Таттинском улусах. За весь период выздоровели 3569 человек.

Подтверждена смерть от коронавируса троих пациентов старше 65 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.

За весь период в Якутии официально зарегистрировано 4267 случаев коронавируса, 3569 человек полностью выздоровели, 36 летальных исходов.

34 человека находятся в тяжелом состоянии.

За сутки лабораториями республики обработано 3456 тестов на коронавирус.