В Якутии еще один глава заболел коронавирусом — СМИ

Глава Ленского района Якутии заболел коронавирусом, сообщает News.Ykt.Ru.

Официально Жумарт АБИЛЬМАНОВ находится в отпуске.

В редакцию поступило сообщение от читателей, что Абильманов улетел из Ленска в другой город. По поводу коронавируса мы обратились в пресс-службу администрации района, где ответили, что им «об этом неизвестно, официально он в отпуске».

Как сообщали очевидцы, Абильманов «летел в самолете с обычными гражданами без средств индивидуальной защиты». Он сам отказался комментировать.

Источники подтвердили, что информация о заражении главы Ленского района коронавирусом верна.

После публикации пресс-служба администрации района сообщила, что глава находится дома в Ленске.