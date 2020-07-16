16.07.2020
12:40
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Коронавирус
В Якутии еще один глава заболел коронавирусом — СМИ
Глава Ленского района Якутии заболел коронавирусом, сообщает News.Ykt.Ru.
Официально Жумарт АБИЛЬМАНОВ находится в отпуске.
В редакцию поступило сообщение от читателей, что Абильманов улетел из Ленска в другой город. По поводу коронавируса мы обратились в пресс-службу администрации района, где ответили, что им «об этом неизвестно, официально он в отпуске».
Как сообщали очевидцы, Абильманов «летел в самолете с обычными гражданами без средств индивидуальной защиты». Он сам отказался комментировать.
Источники подтвердили, что информация о заражении главы Ленского района коронавирусом верна.
После публикации пресс-служба администрации района сообщила, что глава находится дома в Ленске.
Фото: с официального сайта МО "Ленский район"
Источник: https://news.ykt.ru/article/104020
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