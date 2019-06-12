В Якутии еще четыре выпускника сдали ЕГЭ на сто баллов

11 июня стали известны результаты единого государственного экзамена по математике профильного уровня, сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Ведомство отмечает, что средний тестовый балл по сравнению с предыдущим годом увеличился, как и количество стобалльников. В прошлом году по этому предмету было два выпускника, получивших максимальные баллы. Количество участников, не сдавших экзамен, снижается, говорится в сообщении.

100 баллов получили выпускники Физико-технического лицея Якутска Наталья Владимирцева, Владимир Беляев, Михаил Жергин и выпускник Республиканского лицея-интерната Мичил Егоров.

«Благодарна своим учителям, что научили любить и понимать математику, вникать в суть и смысл. Спасибо моей семье и школе за огромную поддержку, это наша совместная победа!» — отметила Наталья Владимирцева.

«К ЕГЭ готовился самостоятельно. Решал задания из второй части по математике. Также решал дополнительные задания из других источников. Чтобы точно ошибок не было, каждый день решал первую часть. Перед экзаменом я настроил себя не волноваться и сидеть расслабленно. Планирую поступить на программиста в ИТМО Санкт-Петербурга. Желаю всем выпускникам не волноваться!» — рассказал Мичил Егоров.

Напомним, что в 2019 году выпускник текущего года имеет право выбрать только один из уровней ЕГЭ по математике — профильный или базовый. Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня позволяют поступать в вузы, имеющие в перечне вступительных испытаний при приеме на обучение предмет «Математика», отметили в пресс-службе.

На фото в анонсе: Михаил Жергин