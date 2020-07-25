В Якутии еще 50 новых случаев коронавируса

В Якутии за последние сутки выявлено 50 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 42 случая зафиксировано в Якутске, по 3 — в Алданском и Нерюнгринской районах, 2 — в Ленском районе.

Все заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

Подтверждено 2 летальных случая.

За сутки лабораториями Якутии проведено 2 718 исследований на коронавирус. Всег с начала пандемии обработано 288 655 тестов на коронавирусную инфекцию.