25.07.2020
11:37
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Коронавирус
В Якутии еще 50 новых случаев коронавируса
В Якутии за последние сутки выявлено 50 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 42 случая зафиксировано в Якутске, по 3 — в Алданском и Нерюнгринской районах, 2 — в Ленском районе.
Все заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.
Подтверждено 2 летальных случая.
За сутки лабораториями Якутии проведено 2 718 исследований на коронавирус. Всег с начала пандемии обработано 288 655 тестов на коронавирусную инфекцию.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб РС (Я)
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